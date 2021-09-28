Видала себе за ворожку: на Полтавщині жінка ошукала пенсіонера на 600 тис. грн

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На Полтавщині шахрайка ошукала пенсіонера на понад пів мільйона гривень

Як розповіли у поліції області, жінка видала себе за ворожку і видурила у чоловіка чималу суму грошей, пише RegioNews.

Жертвою шахрайки став 73-річний мешканець міста Хорол, Лубенського району. У неділю, 26 вересня, до його подвір'я зайшла невідома жінка, яка, під приводом зняття порчі, видурила у нього близько 600 тисяч гривень.

За цим фактом слідчим поліції вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці намагаються встановити особу, причетну до злочину та притягнути її до юридичної відповідальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині місцева жителька набрала кредитів на 40 людей.