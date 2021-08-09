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09 серпня 2021, 18:49 1709

На Дніпропетровщині місцева жителька набрала кредитів на 40 людей

09 серпня 2021, 18:49 1709
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Фото з відкритих джерел
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Мешканка Дніпропетровщини отримала доступ до онлайнбанкінгу 40 людей та набрала кредитів

Про це пише RegioNews з посиланням на Головне управління Нацполіції у Дніпропетровської області

За даними поліції, жінка змогла отримати доступ до фінансового мобільного номера, електронних скриньок та акаунтів у соціальних мережах громадян. Телефонний номер та банківські дані, які були знайдені у пошті та соцмережі, використовувався для ідентифікації у застосунках онлайнбанкінгу.

У застосунках онлайн-банкінгу вона взяла кредити на 300 тис. Гривень використавши особисту інформацію 40 людей і ошукавши їх

Також жінка через підбор паролю змогла отримати доступ до електронної пошти іншої жінки. У пошті зберігалися копії паспорту та світлини.

Використовуючі ці дані зловмисниця отримала доступ до онлайн-банкінгу, а через нього – до застосунку "Дія".

Однак через "Дію" вона не змогла взяти кредит.

Жінці оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в липні правоохоронці на Київщині викрили групу жінок, яка під виглядом черниць обкрадала людей.

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