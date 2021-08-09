На Дніпропетровщині місцева жителька набрала кредитів на 40 людей
Мешканка Дніпропетровщини отримала доступ до онлайнбанкінгу 40 людей та набрала кредитів
Про це пише RegioNews з посиланням на Головне управління Нацполіції у Дніпропетровської області
За даними поліції, жінка змогла отримати доступ до фінансового мобільного номера, електронних скриньок та акаунтів у соціальних мережах громадян. Телефонний номер та банківські дані, які були знайдені у пошті та соцмережі, використовувався для ідентифікації у застосунках онлайнбанкінгу.
У застосунках онлайн-банкінгу вона взяла кредити на 300 тис. Гривень використавши особисту інформацію 40 людей і ошукавши їх
Також жінка через підбор паролю змогла отримати доступ до електронної пошти іншої жінки. У пошті зберігалися копії паспорту та світлини.
Використовуючі ці дані зловмисниця отримала доступ до онлайн-банкінгу, а через нього – до застосунку "Дія".
Однак через "Дію" вона не змогла взяти кредит.
Жінці оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в липні правоохоронці на Київщині викрили групу жінок, яка під виглядом черниць обкрадала людей.