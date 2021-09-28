Выдала себя за гадалку: на Полтавщине женщина обманула пенсионера на 600 тыс. грн
На Полтавщине мошенница обманула пенсионера более чем на пол миллиона гривен
Как рассказали в полиции области, женщина выдала себя за гадалку и выманила у мужчины немалую сумму денег, пишет RegioNews.
Жертвой мошенницы стал 73-летний житель города Хорол, Лубенского района. В воскресенье, 26 сентября, в его двор зашла неизвестная женщина, которая под предлогом снятия порчи, выманила у него около 600 тысяч гривен.
По данному факту следователем полиции решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 190 (Мошенничество, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители пытаются установить лицо, причастное к преступлению и привлечь его к юридической ответственности.
Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине местная жительница набрала кредитов на 40 человек.