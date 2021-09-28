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28 сентября 2021, 15:59 624

Выдала себя за гадалку: на Полтавщине женщина обманула пенсионера на 600 тыс. грн

28 сентября 2021, 15:59 624
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Фото из открытых источников
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На Полтавщине мошенница обманула пенсионера более чем на пол миллиона гривен

Как рассказали в полиции области, женщина выдала себя за гадалку и выманила у мужчины немалую сумму денег, пишет RegioNews.

Жертвой мошенницы стал 73-летний житель города Хорол, Лубенского района. В воскресенье, 26 сентября, в его двор зашла неизвестная женщина, которая под предлогом снятия порчи, выманила у него около 600 тысяч гривен.

По данному факту следователем полиции решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 190 (Мошенничество, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители пытаются установить лицо, причастное к преступлению и привлечь его к юридической ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине местная жительница набрала кредитов на 40 человек.

Украина

 
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