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22 сентября 2021, 10:42 94

На Полтавщине легковушка столкнулась с грузовиком: один человек погиб

22 сентября 2021, 10:42 94
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Фото: Нацполиция
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Вблизи села Старицковка на автодороге "Киев-Харьков" водитель автомобиля "Infiniti" столкнулась с грузовым автомобилем "MAN". В результате ДТП водитель легковушки погибла на месте происшествия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

В результате столкновения легкового и грузового автомобилей один человек погиб, еще один человек получил травмы.

"Водитель автомобиля "Infiniti", 1973 года рождения, жительница города Киев, столкнулась с грузовым автомобилем "MAN", под управлением водителя, 1995 года рождения, жителя города Николаев. В результате ДТП водитель легковушки погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС деблокировали тело погибшей женщины и ликвидировали последствия ДТП.

Следователем полиции открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на днях в Одессе в ДТП с участием полицейского погиб человек.

Киев ДТП Полтавская область авария женщины

 
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