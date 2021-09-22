На Полтавщине легковушка столкнулась с грузовиком: один человек погиб

Фото: Нацполиция

Вблизи села Старицковка на автодороге "Киев-Харьков" водитель автомобиля "Infiniti" столкнулась с грузовым автомобилем "MAN". В результате ДТП водитель легковушки погибла на месте происшествия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

В результате столкновения легкового и грузового автомобилей один человек погиб, еще один человек получил травмы.

"Водитель автомобиля "Infiniti", 1973 года рождения, жительница города Киев, столкнулась с грузовым автомобилем "MAN", под управлением водителя, 1995 года рождения, жителя города Николаев. В результате ДТП водитель легковушки погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС деблокировали тело погибшей женщины и ликвидировали последствия ДТП.

Следователем полиции открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на днях в Одессе в ДТП с участием полицейского погиб человек.