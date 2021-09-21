Знайшла в лісі і з'їла: на Полтавщині однорічна дитина отруїлась грибами

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Про це стало відомо під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, пише RegioNews з посиланням на "Кременчуцьку газету".

Так, за даними чиновників, дитину 2020 року народження батьки взяли з собою до лісу, де дівчинка знайшла гриб і з’їла його. На жаль, дитина отруїлася.

Також 51-річний та 52-річний чоловіки самі збирали дикорослі гриби, а потім куштували їх. Після цього один із них, на жаль, отруївся і помер.

Серед потерпілих і 61-річна місцева мешканка, яка після збирання сироїжок у лісосмузі під Горішніми Плавнями також отруїлася.

Нагадаємо, нещодавно на Черкащині до лікарні потрапили четверо осіб через отруєння грибами.