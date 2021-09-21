09:12  21 вересня
В Україні виявили ще 5100 нових випадків COVID
09:26  21 вересня
Київ зможе уникнути жорсткого локдауну при новій хвилі захворювання - Кличко
08:32  21 вересня
На Донбасі поранили бійця ООС: бойовики гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
21 вересня 2021, 12:59 358

Знайшла в лісі і з'їла: на Полтавщині однорічна дитина отруїлась грибами

21 вересня 2021, 12:59 358
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

У Кременчуці Полтавської області однорічна дівчинка отруїлася дикорослими грибами

Про це стало відомо під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, пише RegioNews з посиланням на "Кременчуцьку газету".

Так, за даними чиновників, дитину 2020 року народження батьки взяли з собою до лісу, де дівчинка знайшла гриб і з’їла його. На жаль, дитина отруїлася.

Також 51-річний та 52-річний чоловіки самі збирали дикорослі гриби, а потім куштували їх. Після цього один із них, на жаль, отруївся і помер.

Серед потерпілих і 61-річна місцева мешканка, яка після збирання сироїжок у лісосмузі під Горішніми Плавнями також отруїлася.

Нагадаємо, нещодавно на Черкащині до лікарні потрапили четверо осіб через отруєння грибами.

Україна

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua