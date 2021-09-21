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21 сентября 2021, 12:59 399

Нашел в лесу и съел: на Полтавщине годовалый ребенок отравился грибами

21 сентября 2021, 12:59 399
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Фото: Рixabay
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В Кременчуге Полтавской области годовалая девочка отравилась дикорастущими грибами

Об этом стало известно во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет RegioNews со ссылкой на "Кременчугскую газету".

Так, по данным чиновников, ребенка 2020 года рождения родители взяли с собой в лес, где девочка нашла гриб и съел его. К сожалению, ребенок отравился.

Также 51-летний и 52-летний мужчины сами собирали дикорастущие грибы, а затем пробовали их. После этого один из них, к сожалению, отравился и умер.

Среди пострадавших и 61-летняя местная жительница, которая после уборки сыроежек в лесополосе под Горишними Плавнями также отравилась.

Напомним, недавно в Черкасской области в больницу попали четыре человека из-за отравления грибами.

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