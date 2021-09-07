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07 вересня 2021, 13:23 15

Ексвипускниця школи, яка поранила вчителів з арбалету отримала підозру

07 вересня 2021, 13:23 15
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Слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, 19-річній полтавці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Полтавської області

Напередодні у Полтаві ексвипускниця школи стріляла у вчителів з арбалета, двох поранила

"За попередньою версією, на територію школи №11 міста Полтави зайшла невідома, яка з арбалету поранила двох вчителів. Поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження", - йдеться в повідомленні поліції регіону.

За даними ЗМІ, одній з вчительок стріла з арбалета наскрізь пробила руку. Очевидиця розповіла, що дівчина, куривши сигарету, зайшла в один клас та вистрілила у спину вчительці. Вона заходила в кожну аудиторію, яка їй попадалася на дорозі, та стріляла.

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