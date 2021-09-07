Экс-выпускница школы, ранившая учителей из арбалета получила подозрение

Следователем полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, 19-летней полтавчане сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и частью 2 статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу полиции Полтавской области

Накануне в Полтаве экс-выпускница школы стреляла в учителей из арбалета, двоих ранила

"По предварительной версии, на территорию школы №11 города Полтавы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские установили личность правонарушительницы. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения", - говорится в сообщении полиции региона.

По данным СМИ, одной из учительниц стрела из арбалета насквозь пробила руку. Очевидец рассказала, что девушка, куривших сигареты, зашла в один класс и выстрелила в спину учительнице. Она заходила в каждую аудиторию, которая ей попадалась на дороге, и стреляла.