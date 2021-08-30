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30 серпня 2021, 13:57 504

Стало відомо, у якій області продали найбільше сільськогосподарських земель

30 серпня 2021, 13:57 504
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Фото: Рixabay
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В Україні за два місяці роботи ринку землі найбільше сільськогосподарських земель продали в Полтавській області

Про це під час пресконференції повідомив заступник міністра агрополітики та продовольства України Тарас Дзьоба, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Станом на кінець липня українці уклали понад 10 тисяч угод купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення загальною площею понад 23,3 тисячі гектар.

"Найбільша кількість угод зафіксована в Полтавській області - укладено понад 1000 угод, і понад 2700 гектарів землі змінили своїх власників. Далі йде Харківська область, де укладено понад 600 угод на землю площею понад 2600 гектарів", - сказав заступник міністра.

При цьому, за його словами, найменше продано землі в Луганській області - лише 90 га, а також в Івано-Франківській - 77 га.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Раді пропонують скоротити максимальну дозволену до купівлі площу земельних ділянок до 500 га.

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