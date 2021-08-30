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30 августа 2021, 13:57 502

Стало известно, в какой области продали больше всего сельскохозяйственных земель

30 августа 2021, 13:57 502
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Фото: Рixabay
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В Украине за два месяца работы рынка земли больше всего сельскохозяйственных земель продали в Полтавской области

Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель министра агрополитики и продовольствия Украины Тарас Клюва, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

По состоянию на конец июля украинцы заключили более 10 тысяч сделок купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения общей площадью более 23,3 тысячи гектар.

"Наибольшее количество сделок зафиксировано в Полтавской области - заключено более 1000 сделок, и более 2700 гектаров земли сменили своих владельцев. Далее идет Харьковская область, где заключено более 600 соглашений на землю площадью более 2600 гектаров", - сказал замминистра.

При этом, по его словам, меньше всего продано земли в Луганской области - лишь 90 га, а также в Ивано-Франковской - 77 га.

Напомним, ранее мы писали о том, что Раде предлагают сократить максимальную разрешенную к покупке площадь земельных участков до 500 га.

Украина

 
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