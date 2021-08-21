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21 серпня 2021, 18:55 6

На Полтавщині водій наїхав на двох велопедистів, загинула жінка

21 серпня 2021, 18:55 6
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Фото з відкритих джерел
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На автодорозі "Полтава – Олександрія", поблизу села Мачухи Полтавського району, водій збив велосипедистів

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Полтавської області.

Слідчо-оперативна група поліції на місці події встановила, що водій автомобіля Mercedes BENZ наїхав на двох людей, які з велосипедами в руках переходили проїзну частину за межами пішохідного переходу.

Унаслідок ДТП жінка від отриманих травм загинула на місці. Чоловіка, який разом з нею переходив автомобільну дорогу, оглянули медики – госпіталізації не потребує.

Нагадаємо, що у Києві чоловік на авто влетів у бетонну огорожу.

Україна ДТП Полтава аварія велосипедні доріжки

 
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