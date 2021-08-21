На Полтавщине водитель наехал на двух велопедистов, погибла женщина
На автодороге "Полтава – Александрия", вблизи села Мачехи Полтавского района, водитель сбил велосипедистов
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Полтавской области.
Следственно-оперативная группа полиции на месте происшествия установила, что водитель автомобиля Mercedes BENZ наехал на двух людей, которые с велосипедами в руках переходили проезжую часть за пределами пешеходного перехода.
В результате ДТП женщина от полученных травм погибла на месте. Мужчину, который вместе с ней переходил автомобильную дорогу, осмотрели медики, в госпитализации не нуждается.
Напомним, что в Киеве мужчина на авто влетел в бетонное ограждение.
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