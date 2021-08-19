Жительница Полтавы нашла в своей квартире удава

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В Полтаве женщина нашла в туалете своей квартиры метрового удава

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Женщина сразу позвонила к чрезвычайникам. Хозяйка рассказала, что в квартире проводился ремонт — меняли трубы. Как удав попал на 8-й этаж многоэтажки — неизвестно.

Удава доставили в Полтавский областной эколого-натуралистический центр, где поместили в террариум. Выяснилось, что это аргентинский радужный удав.

Напомним, недавно на Прикарпатье также змея заползла в жилой дом.