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16 августа 2021, 10:59 107

На Полтавщине подтвердили 30 случаев COVID-штамма "Дельта"

16 августа 2021, 10:59 107
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Рixabay
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В Полтавской области подтвердили уже 30 случаев штамма коронавируса "Дельта", что свидетельствует о его активном распространении Украиной

Как пишет RegioNews, об этом "РБК-Украина" сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА.

"30 случаев "Дельты" в Полтавской области. 11 из них - в Полтавской общине", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения готовится к новой волне коронавируса в Украине, которая может спровоцировать новый штамм "Дельта". Министерство, в частности, обновляет стандарт лечения пациентов с COVID-19.

Напомним, на прошлой неделе в Минздраве сообщили, что в Украине фиксируют увеличение количества случаев заражения штаммом "Дельта".

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