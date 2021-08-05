На Полтавщині зафіксували зараження COVID-штамом "Дельта"

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У Кременчуцькому районі Полтавської області зафіксували перший випадок зараження індійським штамом коронавірусу "Дельта"

Як це повідомляє "Суспільне" з посиланням на полтавських посадовців, занедужала жителька селища Градизьк, пише RegioNews.

"Дельту" у жінки виявили під час дослідження зразків у київському Інституті молекулярної біології Національної академії наук.

Зі слів завідувача відділення Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб Андрія Байбарзи, штам "Дельта" виявили у жительки селища Градизьк Кременчуцького району. Обставини зараження наразі встановлюють. Є ймовірність, що зараження відбулося на території області.

Перебіг "Дельти" у пацієнтки не був ускладнений, жінка лікувалася вдома. Наразі пацієнтка, яка підхопила "Дельту", одужала.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували понад тисячу нових випадків зараження коронавірусом.