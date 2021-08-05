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05 августа 2021, 10:30 4

На Полтавщине зафиксировали заражение COVID-штаммом "Дельта"

05 августа 2021, 10:30 4
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Рixabay
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В Кременчугском районе Полтавской области зафиксировали первый случай заражения индийским штаммом коронавируса "Дельта"

Как это сообщает "Суспильне" со ссылкой на полтавских чиновников, заболела жительница поселка Градижск, пишет RegioNews.

"Дельту" у женщины обнаружили во время исследования образцов в киевском Институте молекулярной биологии Национальной академии наук.

По словам заведующего отделением Полтавского областного центра контроля и профилактики болезней Андрея Байбарзы, штамм "Дельта" обнаружили у жительницы поселка Градижск Кременчугского района. Обстоятельства заражения устанавливают. Есть вероятность, что заражение произошло на территории области.

Течение "Дельты" у пациентки не было осложнено, женщина лечилась дома. Сейчас пациентка, подхватившая "Дельту", выздоровела.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали более тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

коронавирус Украина карантин Полтава Полтавская область

 
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