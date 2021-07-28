У Кременчуці на дитячому майданчику виклали плиткою свастику

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У Кременчуці Полтавської області будівельники виклали плиткою свастику на дитячому майданчику

Про це пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Свастика з'явилася на дитячому майданчику біля школи №22 на вулиці Правобережній, 44.

Про інцидент уже знає мер міста Віталій Малецький: він зобов'язав будівельників якнайшвидше перекласти плитку.

Жителі мікрорайону зазначають, що свастика на майданчику з'явилася нещодавно. За словами місцевих, вони вже скаржилися на це до різних інстанцій.

Нагадаємо, днями на Полтавщині дитина сильно травмувалася на батуті.