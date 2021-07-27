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27 липня 2021, 11:09 333

На Полтавщині дитина сильно травмувалася на батуті

27 липня 2021, 11:09 333
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Рixabay
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У Кременчуці Полтавської області увечері 26 липня під час розваг у парку серйозно травмувалася 12-річна дівчинка

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеву "Кременчуцьку газету".

Відомо, що дівчинка впала на батуті у парку "Придніпровському”. Після цього "швидка" забрала її до дитячої міської лікарні.

Госпіталізували дівчинку до травматологічного відділення. У неї діагностували травми шиї, забій грудно-поперекового відділу хребта, компресійний перелом тіла.

Стан потерпілої дитини медики оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, днями у Коростені дитина зірвалась з 10-метрової висоти на скелю.

Україна Полтава Полтавська область Кременчук лікарня

 
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