В Кременчуге на детской площадке выложили плиткой свастику

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В Кременчуге Полтавской области строители выложили плиткой свастику на детской площадке

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Свастика появилась на детской площадке возле школы №22 на улице Правобережной, 44.

Об инциденте уже знает мэр города Виталий Малецкий: он обязал строителей как можно быстрее переложить плитку.

Жители микрорайона отмечают, что свастика на площадке появилась недавно. По словам местных, они уже жаловались на это в различные инстанции.

Напомним, на днях на Полтавщине ребенок сильно травмировался на батуте.