В Кременчуге на детской площадке выложили плиткой свастику
В Кременчуге Полтавской области строители выложили плиткой свастику на детской площадке
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.
Свастика появилась на детской площадке возле школы №22 на улице Правобережной, 44.
Об инциденте уже знает мэр города Виталий Малецкий: он обязал строителей как можно быстрее переложить плитку.
Жители микрорайона отмечают, что свастика на площадке появилась недавно. По словам местных, они уже жаловались на это в различные инстанции.
Напомним, на днях на Полтавщине ребенок сильно травмировался на батуте.
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