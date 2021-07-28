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28 июля 2021, 13:56 24

В Кременчуге на детской площадке выложили плиткой свастику

28 июля 2021, 13:56 24
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Фото из открытых источников
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В Кременчуге Полтавской области строители выложили плиткой свастику на детской площадке

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Свастика появилась на детской площадке возле школы №22 на улице Правобережной, 44.

Об инциденте уже знает мэр города Виталий Малецкий: он обязал строителей как можно быстрее переложить плитку.

Жители микрорайона отмечают, что свастика на площадке появилась недавно. По словам местных, они уже жаловались на это в различные инстанции.

Напомним, на днях на Полтавщине ребенок сильно травмировался на батуте.

Украина строительство Полтава Полтавская область дети

 
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