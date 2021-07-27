На Полтавщине ребенок сильно травмировался на батуте
В Кременчуге Полтавской области вечером 26 июля во время развлечений в парке серьезно травмировалась 12-летняя девочка
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местную "Кременчугскую газету".
Известно, что девочка упала на батуте в парке "Приднепровском”. После этого "скорая" забрала ее в Детскую городскую больницу.
Госпитализировали девочку в травматологическое отделение. У нее диагностировали травмы шеи, ушиб грудно-поясничного отдела позвоночника, компрессионный перелом тела.
Состояние пострадавшего ребенка медики оценивают как средней тяжести.
Напомним, на днях в Коростене ребенок сорвался с 10-метровой высоты на скалу.
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