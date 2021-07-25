На Полтавщині потяг на смерть збив пенсіонера
У Полтавській області в селі Жирки 25 липня на залізничній станції "Ліщинівка" потяг на смерть збив чоловіка
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції Полтавщини.
До поліції із повідомленням про смертельний наїзд звернувся черговий залізничної станції "Ліщинівка". Попередньо встановлено, що загиблим є 82-річний місцевий чоловік. Наразі обставини та причини смерті чоловіка встановлюються.
Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині потяг смертельно травмував хлопця.
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