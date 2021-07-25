На Полтавщині потяг на смерть збив пенсіонера

16 липня 2021

Аваков пішов: чим запам’ятався міністр-рекордсмен, і як його відставка змінить політичну конфігурацію у країні

"Непотоплюваний" міністр внутрішніх справ зовні легко і просто позбувся своєї посади. Але ця легкість оманлива, а Україні – і особливо одному важливому місту на сході країни – ще доведеться переварити...