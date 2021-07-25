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25 липня 2021, 18:47 897

На Полтавщині потяг на смерть збив пенсіонера

25 липня 2021, 18:47 897
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Фото з відкритих джерел
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У Полтавській області в селі Жирки 25 липня на залізничній станції "Ліщинівка" потяг на смерть збив чоловіка

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції Полтавщини.

До поліції із повідомленням про смертельний наїзд звернувся черговий залізничної станції "Ліщинівка". Попередньо встановлено, що загиблим є 82-річний місцевий чоловік. Наразі обставини та причини смерті чоловіка встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині потяг смертельно травмував хлопця.

Україна поїзд Полтава події пенсіонери

 
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