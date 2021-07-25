На Полтавщине поезд насмерть сбил пенсионера
В Полтавской области в селе Жирки 25 июля на железнодорожной станции "Лещиновка" поезд насмерть сбил мужчину
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Национальной полиции Полтавщины.
В полицию с сообщением о смертельном наезде обратился дежурный железнодорожной станции "Лещиновка". Предварительно установлено, что погибшим является 82-летний местный мужчина. Сейчас обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются.
Напомним, недавно на Житомирщине поезд смертельно травмировал парня.
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