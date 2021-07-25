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25 июля 2021, 18:47 892

На Полтавщине поезд насмерть сбил пенсионера

25 июля 2021, 18:47 892
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Фото из открытых источников
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В Полтавской области в селе Жирки 25 июля на железнодорожной станции "Лещиновка" поезд насмерть сбил мужчину

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Национальной полиции Полтавщины.

В полицию с сообщением о смертельном наезде обратился дежурный железнодорожной станции "Лещиновка". Предварительно установлено, что погибшим является 82-летний местный мужчина. Сейчас обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются.

Напомним, недавно на Житомирщине поезд смертельно травмировал парня.

Украина поезд Полтава происшествия пенсионеры

 
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