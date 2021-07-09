На Полтавщині помер чоловік, якому на роботі відірвало руку

Фото: Нацполіція

У Кременчуцькому районі Полтавської області помер чоловік, який травмувався на підприємстві

Як повідомили у поліції Полтавщини, йому відірвало руку під час роботи з конвеєром, пише RegioNews.

Травмувався працівник на Редутському кар’єрі "Укрзалізниці" у Горішніх Плавнях. Сталося це уночі 8 липня. Рука чоловіка потрапила до конвеєра навантажувача вагонів. Травмованого забрали до реанімації з ампутацією правого плеча. Зранку 9 липня працівник помер. Йому було 48 років.

Кримінальне провадження розпочали за частиною другою статті "Порушення вимог законодавства про охорону праці". Санкція – від виправних робіт до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями на Житомирщині потяг смертельно травмував хлопця.