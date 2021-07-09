На Полтавщине умер мужчина, которому на работе оторвало руку
В Кременчугском районе Полтавской области умер мужчина, который травмировался на предприятии
Как сообщили в полиции Полтавщины, ему оторвало руку во время работы с конвейером, пишет RegioNews.
Травмировался работник на Редутском карьере "Укрзализныци" в Горишних Плавнях. Произошло это ночью 8 июля. Рука мужчины попала к конвейеру погрузчика вагонов. Травмированного забрали в реанимацию с ампутацией правого плеча. Утром 9 июля работник скончался. Ему было 48 лет.
Уголовное производство начали по части второй статьи "Нарушение требований законодательства об охране труда". Санкция - от исправительных работ до семи лет лишения свободы.
Напомним, на днях на Житомирщине поезд смертельно травмировал парня.
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