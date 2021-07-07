У Полтавській області чоловік випав з вікна шостого поверху

Фото з відкритих джерел

У Кременчуці 6 липня з вікна шостого поверху випав чоловік

Як повідомили у поліції, нині він перебуває у місцевій лікарні, пише RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Це сталося близько 22:00 у багатоквартирному будинку на вулиці Генерала Жадова. З вікна випав 26-річний мешканець квартири.

Чоловіка госпіталізували до кременчуцької лікарні інтенсивного лікування. Нині він у тяжкому стані.

Нагадаємо, нещодавно у Краматорську з вікна четвертого поверху випав дворічний хлопчик.