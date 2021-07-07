У Полтавській області чоловік випав з вікна шостого поверху
У Кременчуці 6 липня з вікна шостого поверху випав чоловік
Як повідомили у поліції, нині він перебуває у місцевій лікарні, пише RegioNews з посиланням на "Суспільне".
Це сталося близько 22:00 у багатоквартирному будинку на вулиці Генерала Жадова. З вікна випав 26-річний мешканець квартири.
Чоловіка госпіталізували до кременчуцької лікарні інтенсивного лікування. Нині він у тяжкому стані.
Нагадаємо, нещодавно у Краматорську з вікна четвертого поверху випав дворічний хлопчик.
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