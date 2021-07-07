В Полтавской области мужчина выпал из окна шестого этажа
В Кременчуге 6 июля из окна шестого этажа выпал мужчина
Как сообщили в полиции, сейчас он находится в местной больнице, пишет RegioNews со ссылкой на "Суспильне".
Это произошло около 22:00 во многоквартирном доме на улице Генерала Жадова. Из окна выпал 26-летний житель квартиры.
Мужчину госпитализировали в Кременчугскую больницу интенсивного лечения. Сейчас он в тяжелом состоянии.
Напомним, недавно в Краматорске из окна четвертого этажа выпал двухлетний мальчик.
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