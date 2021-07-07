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07 июля 2021, 15:59 737

В Полтавской области мужчина выпал из окна шестого этажа

07 июля 2021, 15:59 737
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Фото из открытых источников
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В Кременчуге 6 июля из окна шестого этажа выпал мужчина

Как сообщили в полиции, сейчас он находится в местной больнице, пишет RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

Это произошло около 22:00 во многоквартирном доме на улице Генерала Жадова. Из окна выпал 26-летний житель квартиры.

Мужчину госпитализировали в Кременчугскую больницу интенсивного лечения. Сейчас он в тяжелом состоянии.

Напомним, недавно в Краматорске из окна четвертого этажа выпал двухлетний мальчик.

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