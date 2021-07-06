Полтавщина - одна з тих областей, яка найменше перебувала у "червоній" зоні карантину - Олег Синєгубов

Про це розповів голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, пише RegioNews.

"Полтавщина першою "знайомилася" з коронавірусом – ми приймали українців з Уханя на обсервацію. Ситуація у Нових Санжарах була незвичайна, нестандартна. Це був перший досвід не лише для нашої країни, Кабміну, Полтавської області, а й для всього світу", – розповів Олег Синєгубов.

В області було задіяно 28 лікувальних закладів, які оснащені необхідним медичним обладнанням для стаціонарного надання допомоги хворим на коронавірус. Киснем забезпечено 2427 ліжок. Кисневими концентраторами в кількості 626 штук – 755 ліжок. На забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я Полтавщині було виділено субвенцію з державного бюджету в сумі 24,8 млн грн. За ці кошти додатково обладнано подачею кисню 905 ліжок. Крім того, з березня 2020 року соціально відповідальний бізнес Полтавщини надав допомогу в протидії поширенню COVID-19 на суму майже 200 млн грн.

"Працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах із ліквідації коронавірусної хвороби, виплачено доплату на загальну суму 205,6 млн грн, – розповів Олег Синєгубов. – Також передбачено одноразову грошову допомогу медпрацівникам комунальних закладів охорони здоров’я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19 під час надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам, у розмірі 10 тис. грн".

"Наразі в регіоні триває вакцинальна кампанія. Полтавці свідомо ставляться до вакцинації. Про це свідчить статистика щеплень. В області вакциновані понад 152 тисячі осіб. Полтавщина входить у трійку регіонів-лідерів за кількістю вакцинованих. Саме завдяки свідомості громадян та організованій роботі системи охорони здоров’я Полтавщина – єдина область в Україні, яка у 2021 році перебувала у "червоній" зоні лише два тижні", – наголосив Олег Синєгубов.

Нині в Полтавській області працюють 5 вакцинальних центрів, діють 76 пунктів щеплення і 55 мобільних бригад.

Нагадаємо, 5 червня на Полтавщині стартувала масова вакцинація від коронавірусу.