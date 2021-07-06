Полтавщина - одна из тех областей, которая меньше всего находилась в "красной" зоне карантина - Олег Синєгубов

Об этом рассказал председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов, пишет RegioNews.

"Полтавщина первой "знакомилась" с коронавирусом – мы принимали украинцев из Уханя на обсервацию. Ситуация в Новых Санжарах была необычная, нестандартная. Это был первый опыт не только для нашей страны, Кабмина, Полтавской области, но и для всего мира", – рассказал Олег Синєгубов.

В области было задействовано 28 лечебных учреждений, которые оснащены необходимым медицинским оборудованием для стационарного оказания помощи больным коронавирусом. Кислородом снабжено 2427 коек. Кислородными концентраторами в количестве 626 штук – 755 коек. На обеспечение подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения Области была выделена субвенция из государственного бюджета в сумме 24,8 млн грн. За эти средства дополнительно оборудована подачей кислорода 905 коек. Кроме того, с марта 2020 года социально ответственный бизнес Полтавщины оказал помощь в противодействии распространению COVID-19 на сумму почти 200 млн грн.

"Работникам, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации коронавирусной болезни, выплачено доплату на общую сумму 205,6 млн грн, – рассказал Олег Синегубов. - Также предусмотрена одноразовая денежная помощь медработникам коммунальных учреждений здравоохранения, которые заболели острой респираторной болезнью COVID-19 во время оказания стационарной медицинской помощи пациентам, в размере 10 тыс. грн".

"Сейчас в регионе продолжается вакцинальная кампания. Полтавчане сознательно относятся к вакцинации. Об этом свидетельствует статистика прививок. В области вакцинированы более 152 тысяч человек. Полтавщина входит в тройку регионов-лидеров по количеству вакцинированных. Именно благодаря сознанию граждан и организованной работе системы здравоохранения Полтавщина – единственная область в Украине, которая в 2021 году находилась в "красной" зоне всего две недели", – подчеркнул Олег Синегубов.

Сейчас в Полтавской области работают 5 вакцинальных центров, действуют 76 пунктов прививки и 55 мобильных бригад.

Напомним, 5 июня на Полтавщине стартовала массовая вакцинация от коронавируса.