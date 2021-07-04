Отруївся алкоголем: на Полтавщині хлопець після випускного потрапив до лікарні
У Кременчуці Полтавської області 17-річний хлопець після святкування випускного у школі опинився у лікарні
Як пише RegioNews з посиланням на "Кременчуцьку газету" і "Кременчук Today", підлітка ушпиталили з алкогольним отруєнням.
За інформацією видань, малолітній хлопець після випускного прийшов додому у критичному стані. Вранці 3 липня його госпіталізували до реанімаційного відділення дитячої лікарні Кременчука.
У нього діагностували гостре алкогольне отруєння. Стан хлопця оцінюється як тяжкий.
Нагадаємо, на Прикарпатті шестеро неповнолітніх госпіталізовані з харчовим отруєнням.
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