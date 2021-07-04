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04 липня 2021, 11:57 482

Отруївся алкоголем: на Полтавщині хлопець після випускного потрапив до лікарні

04 липня 2021, 11:57 482
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Рixabay
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У Кременчуці Полтавської області 17-річний хлопець після святкування випускного у школі опинився у лікарні

Як пише RegioNews з посиланням на "Кременчуцьку газету" і "Кременчук Today", підлітка ушпиталили з алкогольним отруєнням.

За інформацією видань, малолітній хлопець після випускного прийшов додому у критичному стані. Вранці 3 липня його госпіталізували до реанімаційного відділення дитячої лікарні Кременчука.

У нього діагностували гостре алкогольне отруєння. Стан хлопця оцінюється як тяжкий.

Нагадаємо, на Прикарпатті шестеро неповнолітніх госпіталізовані з харчовим отруєнням.

Україна отруєння Полтавська область Кременчук випускники

 
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