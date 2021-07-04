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04 июля 2021, 11:57 487

Отравился алкоголем: на Полтавщине парень после выпускного попал в больницу

04 июля 2021, 11:57 487
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Рixabay
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В Кременчуге Полтавской области 17-летний парень после празднования выпускного в школе оказался в больнице

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Кременчугскую газету" и "Кременчуг Today", подростка госпитализировали с алкогольным отравлением.

По информации изданий, малолетний парень после выпускного пришел домой в критическом состоянии. Утром 3 июля его госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы Кременчуга.

У него диагностировали острое алкогольное отравление. Состояние парня оценивается как тяжелое.

Напомним, на Прикарпатье шестеро несовершеннолетних госпитализированы с пищевым отравлением.

Украина отравление Полтавская область Кременчуг выпускники

 
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