Отравился алкоголем: на Полтавщине парень после выпускного попал в больницу
В Кременчуге Полтавской области 17-летний парень после празднования выпускного в школе оказался в больнице
Как пишет RegioNews со ссылкой на "Кременчугскую газету" и "Кременчуг Today", подростка госпитализировали с алкогольным отравлением.
По информации изданий, малолетний парень после выпускного пришел домой в критическом состоянии. Утром 3 июля его госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы Кременчуга.
У него диагностировали острое алкогольное отравление. Состояние парня оценивается как тяжелое.
Напомним, на Прикарпатье шестеро несовершеннолетних госпитализированы с пищевым отравлением.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет