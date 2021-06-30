На Полтавщині водій збив жінку з дитиною, дівчинка загинула

Фото: Нацполіція

У Полтавській області 30 червня близько 11:00 у с. Абазівка, на 324-му кілометрі автодороги Київ-Харків, сталася ДТП, внаслідок якої загинула 4-річна дитина

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Водій автомобіля Citroen, 1956 року народження, житель Полтавського району, скоїв наїзд на дівчинку, 2017 року народження, та жінку, 1961 року народження, які переходили дорогу по пішохідному переходу", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок ДТП дитина отримала тяжкі травми та близько 12:00 померла у лікарні. Жінка, яка разом із дівчинкою переходила дорогу, також отримала тілесні ушкодження та доставлена до міської лікарні Полтави.

Водія затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, що у ДТП на Рівненщині загинули двоє студентів-іноземців.