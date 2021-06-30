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На Полтавщине водитель сбил женщину с ребенком, девочка погибла
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30 июня 2021, 17:37 1242

На Полтавщине водитель сбил женщину с ребенком, девочка погибла

30 июня 2021, 17:37 1242
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Фото: Нацполиция
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В Полтавской области 30 июня около 11:00 в с. Абазовка, на 324-м километре автодороги Киев-Харьков произошло ДТП, в результате которого погиб 4-летний ребенок

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Водитель автомобиля Citroen, 1956 года рождения, житель Полтавского района, совершил наезд на девочку, 2017 года рождения, и женщину, 1961 года рождения, которые переходили дорогу по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и около 12:00 скончался в больнице. Женщина, которая вместе с девочкой переходила дорогу, также получила телесные повреждения и доставлена в городскую больницу Полтавы.

Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, что в ДТП на Ровенщине погибли двое студентов-иностранцев.

Украина ДТП Полтава авто авария

 
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