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11 червня 2021, 17:37 308

На Полтавщині викрили пенсіонерок, які торгували наркотиками

11 червня 2021, 17:37 308
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Фото: Нацполіція
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У Лубнах Полтавської області правоохоронці викрили двох жінок, які торгували наркотиками

Про це пише RegioNews, посилаючись на поліцію області.

За попередньою версією слідства, 73-річна пенсіонерка налагодила тіньовий бізнес серед потенційних покупців з-поміж наркозалежних осіб. Крім цього, поліція встановила, що жінка мала спільницю, 1949 року народження, котра активно допомагала збувати наркотики.

Під час обшуків у помешканні пенсіонерок поліція знайшла підготовлені на продаж пакетики із наркотичними речовинами та пігулками, грошові кошти, мобільні телефони, банківські карти та інші речові докази їхньої протиправної діяльності.

"Також встановлено, що за період своєї злочинної діяльності 73-річна жінка відкрила рахунок в одному із банків, сума на якому сягала майже 660 тисяч гривень. Ці кошти були отримані в результаті збуту наркотичних та психотропних речовин", - повідомили в поліції.

Жінкам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, нещодавно на Хмельниччині викрили злочинну групу, яка виготовляла психотропи.

Україна кримінал наркотики поліція пенсіонери

 
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