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11 июня 2021, 17:37 323

На Полтавщине разоблачили пенсионерок, торговавших наркотиками

11 июня 2021, 17:37 323
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Фото: Нацполиция
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В Лубнах Полтавской области правоохранители разоблачили двух женщин, торговавших наркотиками

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на полицию области.

По предварительной версии следствия, 73-летняя пенсионерка наладила теневой бизнес среди потенциальных покупателей из числа наркозависимых лиц. Кроме этого, полиция установила, что женщина имела сообщницу, 1949 года рождения, которая активно помогала сбывать наркотики.

Во время обысков в доме пенсионерок полиция нашла подготовленные на продажу пакетики с наркотическими веществами и таблетками, денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности.

"Также установлено, что за период своей преступной деятельности 73-летняя женщина открыла счет в одном из банков, сумма на котором достигала почти 660 тысяч гривен. Эти средства были получены в результате сбыта наркотических и психотропных веществ", - сообщили в полиции.

Женщинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, недавно на Хмельнитчине разоблачили преступную группу, которая изготавливала психотропы.

Украина криминал наркотики полиция пенсионеры

 
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