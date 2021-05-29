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29 травня 2021, 16:37 490

На Полтавщині з вікна випала дитина: малюк травмований, але живий

29 травня 2021, 16:37 490
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Фото: з відкритих джерел
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У селі Гребінці, що на Полтавщині з вікна на першому поверсі випала півторарічна дитина. Унаслідок падіння дитина отримала тілесні ушкодження, однак загрози життю немає

Як передає RegioNews, про це у Facebook повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв.

"На порозі літо! Це прекрасна пора року! Але є й певні ризики. Один із них - випадання з відкритих вікон малолітніх дітей, дії яких часто є непередбачуваними", - зазначив він.

За його словами, аби убезпечити дітей від подібних випадків, варто:

- обмежити доступ дітей до вікон та балконів та пояснити їм навіщо ви це робите;

- не дозволяти дітям гратися на підвіконні;

- встановити на вікнах замки або обмежувачі відкривання;

- прибрати меблі з-під вікон;

- врахувати, що захисна сітка від комах не здатна втримати вагу дитини. У разі обпирання на сітку, вона легко випадає, а отже може випасти й дитина.

Раніше повідомлялось, що з вікна багатоповерхового житлового будинку по вулиці Галицька, що в Івано-Франківську з четвертого поверху випала 13-річна дівчина.

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