На Полтавщині з вікна випала дитина: малюк травмований, але живий

Фото: з відкритих джерел

У селі Гребінці, що на Полтавщині з вікна на першому поверсі випала півторарічна дитина. Унаслідок падіння дитина отримала тілесні ушкодження, однак загрози життю немає

Як передає RegioNews, про це у Facebook повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв.

"На порозі літо! Це прекрасна пора року! Але є й певні ризики. Один із них - випадання з відкритих вікон малолітніх дітей, дії яких часто є непередбачуваними", - зазначив він.

За його словами, аби убезпечити дітей від подібних випадків, варто:

- обмежити доступ дітей до вікон та балконів та пояснити їм навіщо ви це робите;

- не дозволяти дітям гратися на підвіконні;

- встановити на вікнах замки або обмежувачі відкривання;

- прибрати меблі з-під вікон;

- врахувати, що захисна сітка від комах не здатна втримати вагу дитини. У разі обпирання на сітку, вона легко випадає, а отже може випасти й дитина.

Раніше повідомлялось, що з вікна багатоповерхового житлового будинку по вулиці Галицька, що в Івано-Франківську з четвертого поверху випала 13-річна дівчина.