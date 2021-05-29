На Полтавщине из окна выпал ребенок: малыш травмирован, но жив

Фото: из открытых источников

В селе Гребешки, что на Полтавщине из окна на первом этаже выпал полуторагодовалый ребенок. В результате падения ребенок получил телесные повреждения, однако угрозы жизни нет

Как передает RegioNews, об этом в Facebook сообщил представитель областной полиции Юрий Сулаев.

"На пороге лето! Это прекрасное время года! Но есть и определенные риски. Один из них - выпадение из окон малолетних детей, действия которых часто являются непредсказуемыми", - отметил он.

По его словам, чтобы обезопасить детей от подобных случаев, стоит:

- ограничить доступ детей к окнам и балконам и объяснить им зачем вы это делаете;

- не позволять детям играть на подоконнике;

- установить на окнах замки или ограничители открывания;

- убрать мебель из-под окон;

- учесть, что защитная сетка от насекомых не способна удержать вес ребенка. В случае опирания на сетку, она легко выпадает, а значит может выпасть и ребенок.

Ранее сообщалось, что из окна многоэтажного жилого дома по улице Галицкая в Ивано-Франковске с четвертого этажа выпала 13-летняя девушка.