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01 травня 2021, 14:12 72

У поліції розповіли, скільки українців візьмуть участь у великодніх богослужіннях

01 травня 2021, 14:12 72
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Поліцейські закликають громадян дотримуватися карантинних обмежень
Поліцейські закликають громадян дотримуватися карантинних обмежень
Фото з відкритих джерел
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На Великдень у богослужіннях в Україні візьмуть участь близько мільйона вірян.

Як повідомили у прес-службі поліції, їх проводитимуть у майже 14 тисячах храмах, пише RegioNews.

На службу заступить понад 21 тисяча поліцейських, які перебуватимуть поблизу культових споруд, а також стежитимуть за безпекою на автошляхах та біля місць відпочинку громадян.

Крім того, до патрулювання заступить 1,6 тисячі військовослужбовців НГУ, 1,4 тис. курсантів закладів МВС, а також працівники ДСНС.

Поліцейські закликають громадян дотримуватися карантинних обмежень, зокрема – соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту. Порушників можуть притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше СБУ попередила про диверсії в Україні на Великдень.

Україна поліція Великдень правоохоронці церква

 
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