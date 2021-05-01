У поліції розповіли, скільки українців візьмуть участь у великодніх богослужіннях

Поліцейські закликають громадян дотримуватися карантинних обмежень

Поліцейські закликають громадян дотримуватися карантинних обмежень

Фото з відкритих джерел

На Великдень у богослужіннях в Україні візьмуть участь близько мільйона вірян.

Як повідомили у прес-службі поліції, їх проводитимуть у майже 14 тисячах храмах, пише RegioNews.

На службу заступить понад 21 тисяча поліцейських, які перебуватимуть поблизу культових споруд, а також стежитимуть за безпекою на автошляхах та біля місць відпочинку громадян.

Крім того, до патрулювання заступить 1,6 тисячі військовослужбовців НГУ, 1,4 тис. курсантів закладів МВС, а також працівники ДСНС.

Поліцейські закликають громадян дотримуватися карантинних обмежень, зокрема – соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту. Порушників можуть притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше СБУ попередила про диверсії в Україні на Великдень.