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01 мая 2021, 14:12 72

В полиции рассказали, сколько украинцев примут участие в пасхальных богослужениях

01 мая 2021, 14:12 72
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Полицейские призывают граждан соблюдать карантинные ограничения
Полицейские призывают граждан соблюдать карантинные ограничения
Фото из открытых источников
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На Пасху в богослужениях в Украине примут участие около миллиона верующих.

Как сообщили в пресс-службе полиции, их будут проводить в почти 14 тысячах храмах, пишет RegioNews.

На службу заступит более 21 тысячи полицейских, которые будут находиться вблизи культовых сооружений, а также следить за безопасностью на дорогах и возле мест отдыха граждан.

Кроме того, в патрулирование заступит 1,6 тысячи военнослужащих НГУ, 1,4 тыс. курсантов учреждений МВД, а также работники ГСЧС.

Полицейские призывают граждан соблюдать карантинные ограничения, в частности – социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты. Нарушителей могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

Напомним, ранее СБУ предупредила о диверсиях в Украине на Пасху.

Украина полиция Пасха правоохранители церковь

 
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