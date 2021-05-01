В полиции рассказали, сколько украинцев примут участие в пасхальных богослужениях

Полицейские призывают граждан соблюдать карантинные ограничения

Полицейские призывают граждан соблюдать карантинные ограничения

Фото из открытых источников

На Пасху в богослужениях в Украине примут участие около миллиона верующих.

Как сообщили в пресс-службе полиции, их будут проводить в почти 14 тысячах храмах, пишет RegioNews.

На службу заступит более 21 тысячи полицейских, которые будут находиться вблизи культовых сооружений, а также следить за безопасностью на дорогах и возле мест отдыха граждан.

Кроме того, в патрулирование заступит 1,6 тысячи военнослужащих НГУ, 1,4 тыс. курсантов учреждений МВД, а также работники ГСЧС.

Полицейские призывают граждан соблюдать карантинные ограничения, в частности – социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты. Нарушителей могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

Напомним, ранее СБУ предупредила о диверсиях в Украине на Пасху.