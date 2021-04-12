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12 квітня 2021, 18:28 280

На Полтавщині чоловік намагався зарубати товариша

12 квітня 2021, 18:28 280
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Потерпілого госпіталізували до лікарні
Потерпілого госпіталізували до лікарні
Фото з відкритих джерел
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У Кременчуці Полтавської області чоловік із сокирою напав на свого товариша. Потерпілого ушпиталили до лікарні, а нападника - затримали.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Національної поліції області.

Відомо, що інцидент стався ще вихідними у будинку потерпілого. Слідчі встановили, що із сокирою напав на 37-річного чоловіка його 34-річний знайомий. Із тілесними ушкодженнями потерпілого госпіталізували до лікарні.

Поліція оперативно встановила особу зловмисника і затримала його. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Нападнику загрожує до трьох років позбавленням волі. Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік влаштував самопідпал.

Україна убивство поліція смерті правоохоронці

 
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