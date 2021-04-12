На Полтавщине мужчина пытался зарубить товарища
Пострадавшего госпитализировали в больницу
Пострадавшего госпитализировали в больницу
В Кременчуге Полтавской области мужчина с топором напал на своего товарища. Пострадавшего госпитализировали в больницу, а нападавшего задержали.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Национальной полиции области.
Известно, что инцидент произошел еще в выходные в доме потерпевшего. Следователи установили, что с топором напал на 37-летнего мужчину и его 34-летний знакомый. С телесными повреждениями пострадавшего госпитализировали в больницу.
Полиция оперативно установила личность злоумышленника и задержала его. По данному факту открыто уголовное производство. Нападающему грозит до трех лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении лицу о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Напомним, на Прикарпатье мужчина устроил самоподжог.
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