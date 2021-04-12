На Полтавщине мужчина пытался зарубить товарища

Пострадавшего госпитализировали в больницу

Пострадавшего госпитализировали в больницу

Фото из открытых источников

В Кременчуге Полтавской области мужчина с топором напал на своего товарища. Пострадавшего госпитализировали в больницу, а нападавшего задержали.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Национальной полиции области.

Известно, что инцидент произошел еще в выходные в доме потерпевшего. Следователи установили, что с топором напал на 37-летнего мужчину и его 34-летний знакомый. С телесными повреждениями пострадавшего госпитализировали в больницу.

Полиция оперативно установила личность злоумышленника и задержала его. По данному факту открыто уголовное производство. Нападающему грозит до трех лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении лицу о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, на Прикарпатье мужчина устроил самоподжог.