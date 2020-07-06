Ноунейми Зе: хто очолив регіональні організації "Слуги народу" в центральній Україні

Центральна Україна є доволі своєрідним регіоном, де Володимиру Зеленському нині довіряє вже значно менше половини виборців. Втім, тут ситуація з рейтингами президентської партії не така складна, як, скажімо, на Західній Україні

Центральна Україна є доволі своєрідним регіоном, де Володимиру Зеленському нині довіряє вже значно менше половини виборців. Втім, тут ситуація з рейтингами президентської партії не така складна, як, скажімо, на Західній Україні

Водночас такі суперечливі фігури, як мер Дніпра Борис Філатов чи досі популярний у Вінниці колишній прем’єр Володимир Гройсман, сильно ускладнюють життя керівництву "Слуги народу". Тож на відміну від західних областей, де керівниками обласних партячейок стали випадкові КВНщики, в центрі країни президент Зеленський демонструє більшу уважність. І хоч імена обраних керівників мало що можуть сказати широкому загалу, відчувається, що кожне з призначень є виваженим і, навіть, вистражданим.

RegioNews продовжує серію публікацій про керівників обласних партійних організацій правлячої партії. Сьогодні представляємо команду "слуг", яка опікуватиметься: Вінницькою, Дніпропетровською, Кіровоградською, Полтавською та Черкаською областями.

Вінницька область. Ірина Борзова

Маловідома широкому загалу депутатка Ірина Борзова стала лідеркою Вінницької обласної організації "Слуги народу". Але невпізнаваність цієї народної обраниці не повинна вводити в оману: в Ірини Наумівни є суттєвий бекграунд у вигляді батька, відомого КВКшника, та чоловіка – екскерівника Державного управління справами (ДУС) і віднедавна – очільника Вінниччини.

Батько Ірини, Наум Баруля є багаторічним бізнес-партнером Володимира Зеленського – його прізвище фігурує у титрах більшості телевізійних проектів "Кварталу". Окрім цього він є представником інтересів в Україні засновника КВК Олександра Маслякова. Зять Барулі та чоловік нинішньої керівниці вінницького осередку "Слуги народу" Сергій Борзов, після того, як побув керівником ДУСі, минулого місяця отримав призначення голови Вінницької ОДА.

Тож виходить, що Вінниччиною, яка вважається вотчиною Петра Порошенка та Володимира Гройсмана, нині керує сімейний підряд Борзових – наближених до президента Зеленського людей.

Роблячи ставку на родину Барулі Зеленський намагається вибити колишнього президента і колишнього голову уряду, які використовують область в якості плацдарму для політичного реваншу.

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Дніпропетровська область. Юрій Кісєль

Головною проблемою Юрія Кісєля є нинішній мер Дніпра Борис Філатов. Людина, яка колись була в обоймі Ігоря Коломойського, нині протистоїть не лише своєму колишньому роботодавцю, а й кидає виклик самому президенту.

Філатівська партія "Пропозиція", в яку мер Дніпра намагається підтягнути всіх невгодних Зеленському мерів, цілком може зіпсувати результат "Слуги народу". І не лише на Дніпропетровщині, а й в інших центральних областях України.

Юрій Кісєль –зовсім не та фігура, що може протистояти Філатову. Тим більше, що нардепа мало знають у самому Дніпрі – його бекграунд пов’язаний, швидше, з Кривим Рогом. Але керувати криворізькою організацією партія поставила Юрія Корявченкова - "Юзіка" . Плюс до того на батьківщині президента надто активними є Юрій і Олександр Вілкули, які не хочуть здавати місто ставленикам нового президента.

По суті Кісєль виявився затиснутим між неспроможністю щось вдіяти в обласному центрі і потребою узгоджувати свої кроки з непередбачуваним "Юзіком" і потужним кланом Вілкулів.

А враховуючи низький рівень політичного авторитету Кисєля, людям, які прагнуть потрапити у президентську політичну обойму і отримати мандат "Слуги народу" на майбутніх місцевих виборах, слід шукати контакти на рівні того ж самого "Юзіка" або й в Офісі президента.

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Кіровоградська область. Олександр Дануца

Полегшує життя новопризначеному керівнику Кіровоградської обласної організації "Слуги народу" порівняно високий рейтинг правлячої партії в регіоні – за "СН" готові проголосувати близько 35% виборців. Тож Олександру Дануці не треба буде витягувати місцеву партячейку з політичного дна, як це доведеться робити його колегам на Заході.

В той же час Дануці доводиться розрулювати скандал з хабарем колишнього губернатора Балоня, який суттєво підмочив репутацію ЗеКоманди на Кировоградщині. Але враховуючи суттєвий медійний досвід очільника обласної організацій "СН" і його контакти з місцевими журналістами можна передбачити, що з цією проблемою Дануца спроможний впоратись.

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Полтавська область. Ольга Савченко

Google і Вікіпедія знають про Ольгу Савченко дуже небагато. Окрім того, що вона уродженка Київської області, Савченко уславилася хіба що пограбуванням її елітної автівки на київський Дарниці. А свій Facebook депутатка перестала вести ще восени минулого року, хоча до того дуже активно пропагувала свою політичну партію та її лідера.

Направду, політична невиразність новопризначеної лідерки Полтавського осередку партії Зе цілком відповідає характеристиці цього регіону. Зеленський має тут доволі високий процент популярності, тому призначення якоїсь відомої і суперечливої особи могло б заподіяти шкоди репутації "СН". А Савченко – цілком нейтральна фігура, яка принаймні не зіпсує наявний рейтинг партії президента.

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Черкаська область. Олександр Завітневич

Єдиною суттєво проблемою для Завітневича на Черкащин є мер обласного центра Анатолій Бондаренко, який разом зі своїм колегою з сусіднього Дніпра Філатовим намагаються якомога сильніше дошкулити президенту Володимиру Зеленському.

Водночас рейтинги "Слуги народу" дозволяють розраховувати на заведення в міську раду доволі потужного загону "зелених". І це дозволить, навіть у разі переобрання Бондаренка, нівелювати його вплив на міські господарські процеси.

На фоні інших свої колег по центральному регіону Олександр Завітневич є вельми впливовою фігурою. Він одружився на однокласниці нинішнього президента країни. І завдяки цьому "кумівству" отримав не лише мандат народного депутата, а й посаду керівника комітету ВР з національної безпеки та оборони.

Завітневич також має бізнес-інтереси у місті Сміла Черкаської області. Тому він очікувано намагатиметься вплинути на місцеві вибори.

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