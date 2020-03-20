Президент перепризначив голову райадміністрації на Херсонщині

Президент України повторно призначив керівницю Новотроїцької РДА, що залишилася йому від попередника

Фото: Новотроїцька РДА

Президент України повторно призначив керівницю Новотроїцької РДА, що залишилася йому від попередника

Відповідні розпорядження підписав президент вчора, 19 березня, передає RegioNews.

Так, Зеленський вирішив не міняти керівництво Новотроїцької районної державної адміністрації. "Новою" очільницею Новотроїцької РДА залишиться "стара" чиновниця Наталія Солтановська.

Як вимагає закон, президент звільнив Солтановську з посади голови райради "у зв'язку з закінченням терміну повноважень президента України".

Одразу ж після цього було підписано нове розпорядження про призначення Солтановської на цю ж посаду.

Довідка: народилася в місті Херсон 18 серпня 1977 року. Має дві вищі освіти, у 2000 році закінчила Херсонський державний аграрний університет, за спеціальністю "аграрний менеджмент”, у 2009 році - Дніпропетровський національний університет за спеціальністю "державна служба". Має більше 20-ти років стажу державної служби. Розпорядженням Презедента України від 03.02.2017 року №24/2017 р. призначена головою Новотроїцької РДА Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській ОДА новий депутат.