"Мне не стыдно” - участница беспорядков в Новых Санжарах

Одна из участниц нападения на автобусы с эвакуированными из китайской провинции Ухань украинцами заявила, что не испытывает угрызений совести за свой поступок и все делала верно

Одна из участниц нападения на автобусы с эвакуированными из китайской провинции Ухань украинцами заявила, что не испытывает угрызений совести за свой поступок и все делала верно

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Pavlovsky News. Женщина заявила, что испытывает стыд только за нецензурную брань. А камни бросала, щоб защититься от полицейских, которые начали применять к ней силу. "Начали бить и толкать. А мы же женщины, мы же не можем побороть полицию. Мы взяли камушки и бросали в них. Не в автобусы. Но, может, и в автобусы, я не спорю. Такая была заваруха ... Мне стыдно за одно — за матерщину. Учителя видели, да это же я своих детей опозорила. Мне только за мат стыдно. За то, что я бросала камни, мне не стыдно”, - сказала участница беспорядков. Правоохранители уже составили на женщину протокол. За свои действия она должна заплатить 4 тысячи гривен штрафа. Как сообщали RegioNews ранее, в сети появилось видео, на котором видно, что автобус с эвакуированными украинцами из китайской провинции Ухань, где сейчас свирепствует опасный коронавирус, неизвестные забросали камнями

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