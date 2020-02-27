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27 лютого 2020, 13:21 4

Закидували камінням і кричали: показали відео нападу на автобус із евакуйованими з Уханя українцями

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27 лютого 2020, 13:21 4
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У мережі з’явилося відео, на якому видно, що автобус із евакуйованими українцями із китайської провінції Ухань, де зараз лютує небезпечний коронавірус, невідомі закидали камінням
Фото з Facebook-сторінки
У мережі з’явилося відео, на якому видно, що автобус із евакуйованими українцями із китайської провінції Ухань, де зараз лютує небезпечний коронавірус, невідомі закидали камінням

Відео опублікував на особистій Facebook-сторінці Дмитро Трохимчук, повідомляють RegioNews.

На кадрах видно, що агресивно себе поводити по відношенню до евакуйованих українців люди почали ще до їх приїзду у Нові Санжари, у яких розташований пункт обсервації. Події на відео розгортаються на залізничному переїзді у селі Руденківка Полтавської області, яке знаходиться за 6 кілометрів від Нових Санжар.

Група агресивно налаштованих жінок намагається прорвати живий кордон, який створили правоохоронці. Жінки сперечаються з поліцейськими й нападають на них. Коли залізничним переїздом починають рухатися автобуси, жінки піднімають із землі каміння й жбурляють його у вікна.

Нагадаємо, що 20 лютого, в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі влаштували справжній бунт з перекриттям всіх в'їздів в райцентр. Люди таким чином висловили свою незгоду з тим, що в місцевому санаторії розмістять евакуйованих з Китаю українців. Проти шістьох провокаторів уже відкрили кримінальні провадження. Слідству відомо, що більшість із них не місцеві. Зокрема це мешканці Кропивницького та Кривого Рогу.

Як стало відомо раніше, жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, станом на сьогодні, 27 лютого, не хворий на коронавірус COVID-2019.




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