Закидували камінням і кричали: показали відео нападу на автобус із евакуйованими з Уханя українцями
Відео опублікував на особистій Facebook-сторінці Дмитро Трохимчук, повідомляють RegioNews.
На кадрах видно, що агресивно себе поводити по відношенню до евакуйованих українців люди почали ще до їх приїзду у Нові Санжари, у яких розташований пункт обсервації. Події на відео розгортаються на залізничному переїзді у селі Руденківка Полтавської області, яке знаходиться за 6 кілометрів від Нових Санжар.
Група агресивно налаштованих жінок намагається прорвати живий кордон, який створили правоохоронці. Жінки сперечаються з поліцейськими й нападають на них. Коли залізничним переїздом починають рухатися автобуси, жінки піднімають із землі каміння й жбурляють його у вікна.
Нагадаємо, що 20 лютого, в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі влаштували справжній бунт з перекриттям всіх в'їздів в райцентр. Люди таким чином висловили свою незгоду з тим, що в місцевому санаторії розмістять евакуйованих з Китаю українців. Проти шістьох провокаторів уже відкрили кримінальні провадження. Слідству відомо, що більшість із них не місцеві. Зокрема це мешканці Кропивницького та Кривого Рогу.
Як стало відомо раніше, жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, станом на сьогодні, 27 лютого, не хворий на коронавірус COVID-2019.
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