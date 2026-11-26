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Россия должна воздерживаться от действий, которые могут намеренно или ненамеренно расширить ее войну против Украины на другие страны. Об этом говорится в совместном заявлении генсека НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа

Как сообщает "Европейская правда", текст заявления обнародовала пресс-служба Североатлантического альянса, передает RegioNews.

Трамп и Рютте встретились вечером 25 ноября в резиденции Мар-а-Лаго, которую часто называют Южным Белым домом. Встреча стороны охарактеризовали как очень плодотворную.

В ходе переговоров обсудили войну России против Украины, конфликт в Иране, а также общие достижения союзников по НАТО.

"Мы также обсудили, насколько важно, чтобы Россия воздерживалась от любых действий, намеренно или ненамеренно расширяющих масштабы войны, а также насколько важно как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта", – говорится в совместном заявлении.

Особое внимание собеседники уделили вопросам обороны. В частности, Трамп и Рютте отметили важность дальнейшего увеличения оборонных расходов и инвестиций в оборонно-промышленную базу как в США, так и в странах НАТО.

Напомним, президент Владимир Зеленский допустил возможность трехсторонней встречи Украины, США и России на полях саммита G20. В то же время, официального приглашения на саммит Украина пока не получила.

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