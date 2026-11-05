Зеленский раскрыл детали разговора с посланниками Трампа

Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября провел телефонный разговор со специальными посланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение главы государства.

По словам Зеленского, разговор был детальным и длился полтора часа. Одной из главных тем стала подготовка к трехсторонним переговорам между Украиной, США и Россией.

"Готовимся к трехстороннему формату на уровне команд между Украиной, Соединенными Штатами и Россией – уже менее чем через неделю", – сообщил президент.

Также Зеленский рассказал о встрече в Брюсселе с участием представителей Украины, США, Европейского Союза, Франции, Великобритании, Германии, НАТО, Всемирного банка и глобального бизнес-сообщества. Стороны обсуждали послевоенное восстановление Украины.

В четверг, 5 ноября, в Брюсселе запланирована еще одна встреча, посвященная гарантиям безопасности для Украины.

Президент подчеркнул, что переговорный процесс должен происходить максимально интенсивно, чтобы как можно быстрее завершить войну. По его словам, Украина готова к необходимым шагам и уже передала американской стороне свои предложения.

Отдельно в ходе беседы с представителями США обсудили усиление противовоздушной обороны. В частности, Зеленский отметил потребности в перехватчиках для систем Patriot, которые необходимы для защиты от российских ударов.

Также говорилось о дальнейшем двустороннем сотрудничестве, в частности, в рамках инициативы Drone Deals.

"Мира нет альтернативы, и гарантии послевоенной безопасности должны быть действительно железобетонными", – подытожил глава государства.

Напомним, специальный представитель президента США Стив Виткофф анонсировал проведение 10-11 ноября переговоров между Украиной и Россией на рабочем уровне. Встреча должна пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности провести трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и правителем РФ Владимиром Путиным в Турции.