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17 жовтня 2026, 12:40

ППО знешкодила 293 повітряні цілі під час нічної атаки Росії: є влучання на 22 локаціях

17 жовтня 2026, 12:40
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Фото: vechirniy.kyiv.ua
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У ніч проти 17 жовтня російські війська атакували Україну балістичними та крилатими ракетами й 332 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили чотири ракети "Калібр" і 289 дронів. Влучання зафіксували на 22 локаціях

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає RegioNews.

За даними військових, з 18:00 16 жовтня росіяни атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей РФ і тимчасово окупованого Криму.

Також ворог застосував крилаті ракети Х-22/32 із повітряного простору Криму та чотири ракети морського базування "Калібр" із Новоросійська.

Крім того, російські війська запустили 332 ударні безпілотники типу Shahed, зокрема 31 реактивний, S-8000 "Бандероль", "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Запуски здійснювали з напрямків Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00 17 жовтня, протиповітряна оборона збила або подавила 293 повітряні цілі: чотири ракети "Калібр" і 289 безпілотників різних типів. Серед знешкоджених дронів Shahed — 23 реактивні.

Влучання зафіксували на 22 локаціях. Ще на трьох локаціях упали уламки збитих повітряних цілей.

На момент повідомлення атака тривала: у повітряному просторі залишалися ворожі безпілотники.

Нагадаємо, що унаслідок російської атаки в ніч на 17 жовтня Вінниця залишилася без електроенергії. Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань. Критична інфраструктура міста працює на резервному живленні.

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