Нові призначення: хто очолив адміністрації на Черкащині, Харківщині та Сумщині
Президент Володимир Зеленський здійснив низку кадрових призначень у районних та військових адміністраціях
Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті глави держави, передає RegioNews.
Зокрема, головою Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області призначено Світлану Орел.
Також Зеленський звільнив Євгена Шаповала з посади очільника Вільхуватської сільської військової адміністрації Куп’янського району Харківської області. На цю посаду призначено Владислава Марченка.
Водночас Шаповала призначили головою Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області.
Крім того, Президент призначив Андрія Ніколенка начальником Степанівської селищної військової адміністрації Сумського району Сумської області.
Нагадаємо, нещодавно Кабінет Міністрів призначив Сергія Кобця на посаду заступника міністра внутрішніх справ України. Він куруватиме кадрову політику, розвиток системи вищої освіти МВС, соціальний супровід і психологічне забезпечення.