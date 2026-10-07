01:35  07 октября
Дочь Оли Поляковой показала новую квартиру в США
00:55  07 октября
Звездная тренер Марина Боржемская призналась об ухудшении здоровья
00:35  07 октября
"Не видела живота": мама Леси Никитюк не верила, что дочь сама родила сына
UA | RU
UA | RU
07 октября 2026, 07:36

Новые назначения: кто возглавил администрации в Черкасской, Харьковской и Сумской областях

07 октября 2026, 07:36
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский осуществил ряд кадровых назначений в районных и военных администрациях

Соответствующие предписания обнародованы на сайте главы государства, передает RegioNews.

В частности, главой Золотоношской районной государственной администрации Черкасской области назначена Светлана Орел.

Также Зеленский уволил Евгения Шаповала с должности главы Ольхуватской сельской военной администрации Купянского района Харьковской области. На эту должность назначен Владислав Марченко.

В то же время Шаповала был назначен председателем Богодуховской районной государственной администрации Харьковской области.

Кроме того, Президент назначил Андрея Николенко начальником Степановской поселковой военной администрации Сумского района Сумской области.

Напомним, недавно Кабинет Министров назначил Сергея Кобца на должность замминистра внутренних дел Украины. Он будет курировать кадровую политику, развитие системы высшего образования МВД, социальное сопровождение и психологическое обеспечение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
назначение Черкасская область Харьковская область Сумская область Зеленский Владимир
Зеленский провел Ставку и обозначил основные задачи по обеспечению Сил обороны
06 октября 2026, 22:49
Все новости »
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
Российские войска продвинулись на Донетчине – DeepState
07 октября 2026, 08:33
Ракетный удар по многоэтажке в Прилуках: есть погибшие и раненые
07 октября 2026, 08:24
Атака на Кировоградщину: погибла женщина, два человека не выходят на связь
07 октября 2026, 08:09
Россияне атаковали объект транспортной инфраструктуры Запорожья
07 октября 2026, 07:55
Лаборатория в квартире и 10 кг взрывчатки: в Киеве задержали админа Telegram-канала
07 октября 2026, 07:53
Атака на Днепр: повреждены промышленное предприятие, многоэтажки и спортклуб
07 октября 2026, 07:41
Полтавщина под массированной атакой: в Кременчуге повреждены многоэтажки
07 октября 2026, 07:28
РФ атаковала Запорожскую область: погиб мужчина, еще шесть человек ранены
07 октября 2026, 07:23
Иллюзия диалога: Путину не нужны переговоры, а нужна капитуляция
07 октября 2026, 07:12
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все публикации »
Николай Княжицкий
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »