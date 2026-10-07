Новые назначения: кто возглавил администрации в Черкасской, Харьковской и Сумской областях

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Президент Владимир Зеленский осуществил ряд кадровых назначений в районных и военных администрациях

Соответствующие предписания обнародованы на сайте главы государства, передает RegioNews.

В частности, главой Золотоношской районной государственной администрации Черкасской области назначена Светлана Орел.

Также Зеленский уволил Евгения Шаповала с должности главы Ольхуватской сельской военной администрации Купянского района Харьковской области. На эту должность назначен Владислав Марченко.

В то же время Шаповала был назначен председателем Богодуховской районной государственной администрации Харьковской области.

Кроме того, Президент назначил Андрея Николенко начальником Степановской поселковой военной администрации Сумского района Сумской области.

Напомним, недавно Кабинет Министров назначил Сергея Кобца на должность замминистра внутренних дел Украины. Он будет курировать кадровую политику, развитие системы высшего образования МВД, социальное сопровождение и психологическое обеспечение.