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06 жовтня 2026, 22:49

Зеленський провів Ставку та назвав головні завдання щодо забезпечення Сил оборони

06 жовтня 2026, 22:49
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Фото: Володимир Зеленський/фейсбук
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має нарощувати спроможності для дзеркальної відповіді на російські удари. Зокрема, на Ставці визначили основні завдання щодо забезпечення Сил оборони далекобійними дронами на наступний рік

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.

За словами президента, головним критерієм має стати здатність України відповідати на російські атаки власними далекобійними засобами.

"Головний критерій — у нас має бути здатність дзеркально відповідати на російські удари", — зазначив Володимир Зеленський.

Під час засідання Ставки також заслухали доповідь Головного управління розвідки щодо технологічних пріоритетів Росії на цей і наступний роки. Йшлося, зокрема, про постачання до РФ критичних компонентів та обладнання, необхідних для виробництва зброї.

"Була доповідь ГУР по технологічних пріоритетах росіян на цей і наступний роки, а також про відповідне постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї. Щодо цього будуть підготовлені наші нові пакети санкцій, ГУР надасть свої пропозиції Кабінету Міністрів та РНБО", — заявив президент.

Зеленський додав, що Україна працює над синхронізацією власних санкцій із санкціями та обмеженнями, які застосовують держави-партнери.

Окремо на Ставці обговорили спроможності систем радіоелектронної боротьби та їхнє застосування для захисту критичної інфраструктури.

"Саме цей компонент нашої оборони забезпечує значну частину знешкодження російських "шахедів”. Визначили додаткові завдання для ЗСУ та виробників — масштабуємо найбільш ефективні підходи", — поінформував Володимир Зеленський.

Президент також повідомив, що на засіданні визначили основні завдання із забезпечення українських військових далекобійними безпілотниками на 2027 рік.

Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області російський FPV-дрон влучив у службовий автомобіль патрульних поліцейських. Внаслідок атаки загинув 40-річний патрульний Артем Ковтун, ще троє поліцейських отримали поранення.

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